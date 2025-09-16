Цена на золото продолжает пробивать исторический максимум

Предыдущий рекорд составляет $3720 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Цена на золото достигла рекордной отметки на Нью-Йоркской товарной бирже, о чем свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

Согласно данным, в 12:52 мск цена за унцию составляла $3737,1. Эта сумма выше исторического максимума.

К середине дня рост немного замедлился, и цена стабилизировалась на уровне $3733,5. Вместе с золотом подорожало и серебро — его фьючерсы торгуются по $43,17 за унцию.

Ранее сообщалось, что цена золота превысила отметку в $3720 за тройскую унцию.



Наталья Жирнова