В Татарстане будут судить организаторов подпольной кальянной-казино

Покерный салон находился на улице Кайбицкой в Казани

Фото: Реальное время

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в организации и проведении незаконных азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Сотрудники выявили в одном из домов на улице Кайбицкой в Казани подпольный покерный салон.

Установлено, что заведение функционировало под видом кальянного бизнеса. Организаторами незаконной деятельности являлись казанцы в возрасте от 25 до 28 лет. Двое из них занимались привлечением игроков, объявлением дат игр, выплатой зарплаты крупье и другим сотрудникам. Третий организатор, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вел бухгалтерию, принимал денежные средства от игроков, выдавал игральные фишки и вел учет. Роль крупье выполняла 25-летняя девушка, которая раздавала карты, подсчитывала выигрыш и собирала с каждой раздачи 5% «рейка» в пользу казино.

Игровой салон работал в закрытом режиме, игры организовывались 2-3 раза в неделю в ночное время, стоимость входа составляла от 30 тыс. рублей.

При проведении обыска в игорном заведении были изъяты черновые записи, игровое оборудование (карты, фишки, трей, покерный стол). Организаторы салона были задержаны.

Правительство поддержало законопроект о введении штрафов до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей, однако настаивает на его доработке перед внесением в Госдуму.



Рената Валеева