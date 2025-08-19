Правительство поддержало законопроект о крупных штрафах за рекламу нелегальных онлайн-игр
Законопроект направлен на борьбу с распространением нелегальных азартных игр в интернете, доля которых, по оценкам экспертов, составляет 30-45% от общего рынка
Правительство в целом поддержало законопроект о введении штрафов до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей, однако настаивает на его доработке перед внесением в Государственную думу. Официальный отзыв кабмина имеется в распоряжении РИА «Новости».
Законопроект направлен на борьбу с распространением нелегальных азартных игр в интернете, доля которых, по оценкам экспертов, составляет 30—45% от общего рынка. Авторы отмечают, что в последнее время все более популярной становится практика привлечения к рекламе нелегальных азартных игр известных певцов и блогеров.
Предлагаемые штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете составляют:
- для граждан — до 500 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 1,5 млн рублей;
- для юридических лиц — до 7 млн рублей.
Также предусмотрена возможность приостановления деятельности юрлиц на срок до 90 суток.
В официальном отзыве кабмина подчеркивается, что концепция законопроекта заслуживает внимания.
Тем не менее правительство считает необходимым:
- установить административную ответственность только после введения в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм;
- предоставить дополнительное обоснование для проектируемых размеров административных штрафов;
- исключить Роскомнадзор из числа органов, уполномоченных составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, так как ведомство не контролирует соблюдение законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.
Ранее Банк России предупредил россиян о повышенном риске вовлечения в преступные схемы при осуществлении расчетов с нелегальными криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми интернет-площадками.
