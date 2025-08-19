Правительство поддержало законопроект о крупных штрафах за рекламу нелегальных онлайн-игр

Законопроект направлен на борьбу с распространением нелегальных азартных игр в интернете, доля которых, по оценкам экспертов, составляет 30-45% от общего рынка

Фото: Реальное время

Правительство в целом поддержало законопроект о введении штрафов до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей, однако настаивает на его доработке перед внесением в Государственную думу. Официальный отзыв кабмина имеется в распоряжении РИА «Новости».

Законопроект направлен на борьбу с распространением нелегальных азартных игр в интернете, доля которых, по оценкам экспертов, составляет 30—45% от общего рынка. Авторы отмечают, что в последнее время все более популярной становится практика привлечения к рекламе нелегальных азартных игр известных певцов и блогеров.

Предлагаемые штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете составляют:

для граждан — до 500 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 1,5 млн рублей;

для юридических лиц — до 7 млн рублей.

Также предусмотрена возможность приостановления деятельности юрлиц на срок до 90 суток.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В официальном отзыве кабмина подчеркивается, что концепция законопроекта заслуживает внимания.

Тем не менее правительство считает необходимым:

установить административную ответственность только после введения в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм;

предоставить дополнительное обоснование для проектируемых размеров административных штрафов;

исключить Роскомнадзор из числа органов, уполномоченных составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, так как ведомство не контролирует соблюдение законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.

Ранее Банк России предупредил россиян о повышенном риске вовлечения в преступные схемы при осуществлении расчетов с нелегальными криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми интернет-площадками.

Рената Валеева