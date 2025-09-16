В Казани нашли бесхозный мост, угрожавший безопасности жителей
Он перекинут через реку Солонку в жилом массиве Кадышево
Прокуратура Авиастроительного района Казани выявила бесхозный автомобильный мост через реку Солонку в жилом массиве Кадышево. Мост обеспечивает проезд жителей двух садовых товариществ (СНТ «Руно» и СНТ «Солонка») в город. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Сооружение не состоит на балансе органа местного самоуправления и контроль за его техническим состоянием не проводится.
Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на исполком Казани обязанности принять данный объект на баланс для выполнения функций по его надлежащему содержанию и дальнейшей эксплуатации.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.
