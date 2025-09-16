В Казани нашли бесхозный мост, угрожавший безопасности жителей

Он перекинут через реку Солонку в жилом массиве Кадышево

Прокуратура Авиастроительного района Казани выявила бесхозный автомобильный мост через реку Солонку в жилом массиве Кадышево. Мост обеспечивает проезд жителей двух садовых товариществ (СНТ «Руно» и СНТ «Солонка») в город. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сооружение не состоит на балансе органа местного самоуправления и контроль за его техническим состоянием не проводится.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на исполком Казани обязанности принять данный объект на баланс для выполнения функций по его надлежащему содержанию и дальнейшей эксплуатации.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Рената Валеева