В Казани снизился интерес к посуточной аренде из-за роста цен

Наибольший рост цен зафиксирован в Кисловодске

Фото: Реальное время

Несмотря на общероссийский тренд на подорожание посуточной аренды однокомнатных квартир, в Казани наблюдается снижение активности аудитории, связанное с ростом цен и стремлением туристов открывать для себя новые направления. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Циан».

Аналитики изучили рынок посуточной аренды в 32 российских городах-миллионниках и туристических центрах с большим объемом предложения и выяснили, что средняя стоимость посуточной аренды однушки в сентябре составляет 4,2 тысячи рублей, что на 9% выше, чем год назад. Однако, как отмечают эксперты, темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом (+14%).

Наибольший рост цен зафиксирован в Кисловодске (+16%), Ялте (+35%) и Севастополе (+28%). В то же время, в Анапе (-4%) и Туле (-5%) цены снизились.

Севастополь. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По данным исследования, в половине из 32 городов число просмотров объявлений в годовом выражении выросло, в остальных же отмечено снижение.

— Сохраняющийся тренд на увеличение вариативности поездок привел к уменьшению активности аудитории в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Туле (многие внутренние туристы захотели попробовать что-то новое). Общий спад в отрасли отразился даже на цифрах по Москве (-9%), — объяснили в компании.

Аналитики прогнозируют рост арендной ставки на жилую недвижимость в России более чем на 40% в 2030 году по сравнению с 2024 годом. А эксперты «Реального времени» уверены — увеличение стоимости может достигнуть и 100%.

Рената Валеева