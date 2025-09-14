За прошедшие сутки в Татарстане потушили восемь пожаров
Больше половины из них произошли в жилом секторе
За минувшие сутки, 13 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на восемь возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Пять случаев произошли в жилом секторе.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы активно участвовали в других оперативных мероприятиях. Восемь раз взаимодействовали с другими экстренными службами.
Кроме того, пожарные шесть раз привлекались для помощи при ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики произошло одно происшествие. Подробнее о нем писало «Реальное время».
