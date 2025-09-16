ГАСО РТ представил программу из произведений Шостаковича

В Первом концерте для скрипки с оркестром солировала заслуженная артистка России Ольга Волкова

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

В преддверии открытия концертного сезона ГАСО РТ представил программу, составленную из произведений Дмитрия Шостаковича. В интервью нашему изданию несколько лет назад руководитель оркестра маэстро Александр Сладковский говорил, что старается каждый год в начале сезона исполнять музыку Шостаковича, чей день рождения отмечается 25 сентября. Кроме того, в свое время композитор оказал огромную поддержку Назибу Жиганову в деле создания постоянно действующего симфонического оркестра в Казани.

В первом отделении концерта прозвучал Первый концерт для скрипки с оркестром, солировала заслуженная артистка России Ольга Волкова.

— Партитура этого концерта очень насыщена, это произведение невероятного масштаба, и иметь его в репертуаре для меня очень ценно. Перед солистом, дирижером и оркестром стоит сложная задача — донести до слушателя всю его глубину и драматизм так, чтобы не дать ни единой возможности отвлечься. И я уверена, что сегодня у нас это получилось, — прокомментировала скрипачка.

Во втором отделении публика услышала Четвертую симфонию до минор, одно из масштабнейших произведений Шостаковича. Маэстро Сладковский прокомментировал:

— Это гениальная музыка. Она написана на все времена и будет актуальна всегда. Эта музыка в первую очередь говорит о человеческих чувствах, страхах, стремлении к совершенству, поэтому ее можно играть вечно. И пока мы творим — мы будем ее исполнять. Дмитрий Шостакович сыграл ключевую роль в создании нашего оркестра, поэтому эта фигура для нас имеет такое же большое значение, как Назиб Жиганов и Натан Рахлин.

Людмила Губаева