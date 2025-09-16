Казань вошла в число лидеров ESG-рэнкинга административных центров России

Исследование оценивает усилия городов в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и эффективного управления

Фото: Артем Дергунов

Аналитическое агентство «Эксперт РА» опубликовало результаты исследования, оценивающего степень внедрения принципов устойчивого развития (ESG) в экологической, социальной и управленческой сферах административных центров регионов России.

Казань в очередной раз подтвердила свой статус города с очень высоким уровнем ESG, войдя в число лидеров рейтинга наряду с Ижевском, Уфой, Чебоксарами и другими.

Исследование оценивает усилия городов в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и эффективного управления. Эксперты агентства отмечают, что в целом по стране наблюдается устойчивая позиция городов-лидеров и округов (особенно в УФО), а также прогресс в отдельных аспектах, таких как социальная сфера в ЦФО и качество управления по всем федеральным округам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на положительную динамику, сохраняются региональные диспропорции (особенно в СКФО) и внутренняя неоднородность данных, в первую очередь в социальной сфере. По мнению аналитиков, основное влияние на изменения в позициях городов в рэнкинге оказала динамика по показателям ESG. Одной из ключевых проблем остается недостаток актуальных данных, особенно в экологическом блоке, что затрудняет объективную оценку ситуации на местах.

Лидерами общероссийского рэнкинга четвертый год подряд стали Краснодар, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Белгород, Екатеринбург, Калуга, Красногорск, Рязань и Тула также вошли в топ-15 лучших, продемонстрировав заметный прогресс в различных аспектах ESG.



Рената Валеева