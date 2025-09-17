Интерес россиян к подработке увеличился на 62%

В Казани рост популярности подработки составил 14%

В январе — августе 2025 года интерес россиян к подработке увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, москвичей — на 74%. В Казани интерес к подработке со стороны исполнителей летом 2025 года увеличился на 14%. Об этом говорится в исследовании «Авито Подработки». Сервис работает в столице Татарстана, а с недавних пор запустился в Москве и Подмосковье.

Востребованы гибкие форматы и среди компаний-заказчиков. Количество предложений с подработкой в столице увеличилось на 22% год к году, по стране — на 26%. Рост спроса на частичную занятость связан с возможностью получать дополнительный источник дохода, а также удобно планировать свой день и выбирать комфортную локацию.

Что касается Казани, то 74% жителей города, согласно опросу, имеют опыт подработки, при этом половина из них подрабатывают и сейчас. Еще 12% респондентов не имеют опыта подработки, но намерены его приобрести. Самым важным в подработке участники исследования считают гибкий график с возможностью подрабатывать в любое время. Респонденты в Казани также назвали среднюю сумму, которую они хотели бы получать за подработку: 43 600 рублей в месяц.

— По итогам восьми месяцев количество предложений подработки в Москве выросло на 22% год к году. Интерес москвичей к такому формату увеличился на 74%. Люди ищут возможности для дополнительного заработка, бизнесу нужны дополнительные рабочие руки. Дальнейшие планы по расширению географии есть и до конца 2025 года, в городах с повышенным спросом на подобный формат занятости, — отмечает директор сервиса Сергей Яськин.

