Новости экономики

10:13 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Татарстан освоил более половины средств, выделенных на реализацию нацпроектов

09:29, 16.09.2025

В 2025 году на реализацию 11 нацпроектов в бюджете предусмотрено в общей сложности 42,9 млрд рублей

Татарстан освоил более половины средств, выделенных на реализацию нацпроектов
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Татарстане продолжается реализация нацпроектов. За первые восемь месяцев исполнение по 11 проектам составило 24,7 млрд рублей, что соответствует 57,7% от годовых назначений. Об этом написали в Минфине республики.

Наибольшие объемы финансирования были направлены на следующие программы:

  • «Семья» — 9,7 млрд рублей;
  • «Молодежь и дети» — 4 млрд рублей;
  • «Инфраструктура для жизни» — 7 млрд рублей;
  • «Продолжительная и активная жизнь» — 3 млрд рублей;
  • «Кадры» — 643,3 млн рублей;
  • «Экологическое благополучие» — 271,8 млн рублей;
  • «Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2025 году на реализацию 11 нацпроектов в бюджете Татарстана предусмотрено в общей сложности 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 19,5 млрд рублей — из бюджета республики.

Парламент Татарстана утвердил бюджет на 2025—2027 годы, предусматривающий финансовую поддержку муниципальных образований.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть643.2
  • Нижнекамскнефтехим85.55
  • Казаньоргсинтез74.5
  • КАМАЗ91.9
  • Нижнекамскшина43.15
  • Таттелеком0.625