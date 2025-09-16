Татарстан освоил более половины средств, выделенных на реализацию нацпроектов

В 2025 году на реализацию 11 нацпроектов в бюджете предусмотрено в общей сложности 42,9 млрд рублей

В Татарстане продолжается реализация нацпроектов. За первые восемь месяцев исполнение по 11 проектам составило 24,7 млрд рублей, что соответствует 57,7% от годовых назначений. Об этом написали в Минфине республики.

Наибольшие объемы финансирования были направлены на следующие программы:

«Семья» — 9,7 млрд рублей;

«Молодежь и дети» — 4 млрд рублей;

«Инфраструктура для жизни» — 7 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» — 3 млрд рублей;

«Кадры» — 643,3 млн рублей;

«Экологическое благополучие» — 271,8 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2025 году на реализацию 11 нацпроектов в бюджете Татарстана предусмотрено в общей сложности 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 19,5 млрд рублей — из бюджета республики.

Парламент Татарстана утвердил бюджет на 2025—2027 годы, предусматривающий финансовую поддержку муниципальных образований.

Рената Валеева