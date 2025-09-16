Татарстан освоил более половины средств, выделенных на реализацию нацпроектов
В 2025 году на реализацию 11 нацпроектов в бюджете предусмотрено в общей сложности 42,9 млрд рублей
В Татарстане продолжается реализация нацпроектов. За первые восемь месяцев исполнение по 11 проектам составило 24,7 млрд рублей, что соответствует 57,7% от годовых назначений. Об этом написали в Минфине республики.
Наибольшие объемы финансирования были направлены на следующие программы:
- «Семья» — 9,7 млрд рублей;
- «Молодежь и дети» — 4 млрд рублей;
- «Инфраструктура для жизни» — 7 млрд рублей;
- «Продолжительная и активная жизнь» — 3 млрд рублей;
- «Кадры» — 643,3 млн рублей;
- «Экологическое благополучие» — 271,8 млн рублей;
- «Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.
В 2025 году на реализацию 11 нацпроектов в бюджете Татарстана предусмотрено в общей сложности 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 19,5 млрд рублей — из бюджета республики.
