Татарстан направит 63 млрд рублей на поддержку муниципалитетов

13:02, 15.09.2025

Основная часть выделенных средств приходится на субвенции

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Парламент Татарстана утвердил бюджет на 2025—2027 годы, предусматривающий финансовую поддержку муниципальных образований. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минфина республики.

Основная часть выделенных средств приходится на субвенции — 35,2 млрд рублей. На субсидии предусмотрено 22,4 млрд рублей, дотации составят 1,4 млрд рублей, а иные межбюджетные трансферты — 4 млрд рублей.

Общая сумма финансовой помощи составит 63 млрд рублей.

Финансовая поддержка направлена на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и развитие территорий муниципальных образований республики.

Ранее сообщалось, что объем доходов консолидированного бюджета Татарстана в 2026 году составит 604,8 млрд рублей.

Наталья Жирнова

ЭкономикаФинансы Татарстан

