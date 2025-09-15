Татарстан направит 63 млрд рублей на поддержку муниципалитетов
Основная часть выделенных средств приходится на субвенции
Парламент Татарстана утвердил бюджет на 2025—2027 годы, предусматривающий финансовую поддержку муниципальных образований. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минфина республики.
Основная часть выделенных средств приходится на субвенции — 35,2 млрд рублей. На субсидии предусмотрено 22,4 млрд рублей, дотации составят 1,4 млрд рублей, а иные межбюджетные трансферты — 4 млрд рублей.
Общая сумма финансовой помощи составит 63 млрд рублей.
Финансовая поддержка направлена на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и развитие территорий муниципальных образований республики.
Ранее сообщалось, что объем доходов консолидированного бюджета Татарстана в 2026 году составит 604,8 млрд рублей.
