На Земле зафиксировали повторную магнитную бурю

Предполагается, что такая геомагнитная обстановка сохранится в течение ближайших 2-3 суток

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

После непродолжительного перерыва на Земле зарегистрирована новая магнитная буря уровня G1 (слабая). По данным наблюдений, она произошла в период между 03:00 и 06:00 мск, передает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на это, планета достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды. Возмущения уровня G3, зафиксированные во время первого удара, в настоящее время не наблюдаются. Эксперты отмечают, что текущий режим (слабые и средние бури, разделенные периодами спокойствия) соответствует первоначальному прогнозу по прохождению корональной дыры.

Предполагается, что такая геомагнитная обстановка сохранится в течение ближайших 2-3 суток, пока Земля не покинет возмущенную область космического пространства, если не возникнут новые факторы.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Одним из негативных моментов является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая не только не демонстрирует тенденции к снижению, но и продолжает расти, превысив с начала суток отметку в 750 км/с. Слабая реакция магнитного поля Земли на это явление объясняется низкой энергией магнитного поля солнечного ветра, что снижает давление на магнитное поле планеты.

Ранее лаборатория опровергла сообщения СМИ о прямом влиянии сильной магнитной бури на качество связи системы Starlink.

Рената Валеева