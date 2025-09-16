«Рубин» на выезде сыграет с «Оренбургом» в матче Кубка России

У команды Рахимова три очка в трех играх группового этапа турнира

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» в гостях сыграет с «Оренбургом» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени, в прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Рубин» и «Оренбург» после трех туров набрали по три очка на групповом этапе Кубка России. Столько же набрал грозненский «Ахмат», а «Зенит» лидирует с девятью баллами. Единственную победу в турнире «Рубин» одержал над «Оренбургом» в Казани со счетом 2:0. Оренбуржцы, в свою очередь, одолели «Ахмат» — 2:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В плей-офф Кубка России выходят по три команды из каждой группы — первые две останутся в сетке Пути РПЛ, третья опустится в Путь регионов.

«Рубин» и «Оренбург» также встречались в рамках нынешнего чемпионата Премьер-лиги. Казанцы вели по ходу матча в Оренбурге со счетом 2:0, но затем упустили преимущество, сыграв вничью 2:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Оренбург» на домашнем стадионе в текущем сезоне провел семь игр, одержав в них всего одну победу. «Рубин» в гостях выиграл всего один из пяти матчей во всех турнирах. При этом команда Рашида Рахимова проиграла четыре последних гостевых поединка в Кубке России (сезоны 2024/25, 2025/26) с общим счетом 0:9.

В прошедшие выходные «Рубин» в рамках 8-го тура РПЛ переиграл дома махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, «Оренбург» в гостях оступился в игре с «Пари НН», проиграв 1:3.

В Оренбурге в стартовом составе казанцев может дебютировать защитник-новичок Андерсон Арройо, также к команде присоединился форвард Жак Сиве.

Зульфат Шафигуллин