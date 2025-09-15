Французский форвард Сиве прибыл в расположение «Рубина» в Казани
Казанский клуб представил нового нападающего команды
Нападающий Жак-Жюльен Сиве прибыл в расположение «Рубина» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
В соцсетях «Рубина» опубликовано видеообращение Сиве к болельщикам.
— Привет, болельщики. Я новый нападающий «Рубина». Я счастлив быть здесь. Вперед, «Рубин»! — говорится в сообщении клуба.
Жак Сиве перешел в «Рубин» из французского «Генгама» в последний день летнего трансферного окна. Футболист будет выступать за казанскую команду под 43-м игровым номером.
