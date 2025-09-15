Новости спорта

Французский форвард Сиве прибыл в расположение «Рубина» в Казани

18:36, 15.09.2025

Казанский клуб представил нового нападающего команды

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Нападающий Жак-Жюльен Сиве прибыл в расположение «Рубина» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В соцсетях «Рубина» опубликовано видеообращение Сиве к болельщикам.

— Привет, болельщики. Я новый нападающий «Рубина». Я счастлив быть здесь. Вперед, «Рубин»! — говорится в сообщении клуба.

Жак Сиве перешел в «Рубин» из французского «Генгама» в последний день летнего трансферного окна. Футболист будет выступать за казанскую команду под 43-м игровым номером.

Зульфат Шафигуллин

