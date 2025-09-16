В Татарстане на 21,3% вырос средний размер потребительского кредита

В целом по России средний размер потребительского кредита вырос на 20,3% и составил 206,8 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Средний размер выданных потребительских кредитов в Татарстане в августе 2025 года увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), передает ТАСС.

Этот рост стал одним из самых значительных среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. В целом по России средний размер потребительского кредита вырос на 20,3% и составил 206,8 тыс. рублей.

Наибольший средний размер выданных потребкредитов в августе текущего года зафиксирован в Москве (397,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (333,6 тыс. рублей) и Московской области (293,2 тыс. рублей).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост среднего размера потребительского кредита наблюдается третий месяц подряд и достиг максимального значения почти за два года. Он связывает эту динамику с постепенным восстановлением рынка после периода жесткой денежно-кредитной политики регулятора.

— В 2024 году средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения. В то же время начиная с февраля данный показатель постепенно восстанавливался, достигнув максимального значения в прошлом месяце, — пояснил Алексей Волков.

Подробнее о том, чем обернется для экономики недавнее снижение Центробанком ключевой ставки, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева