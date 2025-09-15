Новости общества

Кабмин упростил лицензирование деятельности по химоружию

20:58, 15.09.2025

Профилактические визиты и осмотры теперь могут проводиться не только в форме личных встреч

Фото: Реальное время

Правительство внесло изменения в положение о лицензировании деятельности по хранению и уничтожению химического оружия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, профилактические визиты и осмотры теперь могут проводиться не только в форме личных встреч, но и с использованием видео-конференц-связи или мобильного приложения «Инспектор».

— Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N2 к положению о лицензировании деятельности по хранению и уничтожению химического оружия, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года, — говорится в опубликованном документе.

