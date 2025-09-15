В Татарстане руководитель предприятия предстанет перед судом за долги по зарплате в 16 млн рублей

С января 2019 года по сентябрь 2024 года руководитель ООО «КМС» систематически не выплачивал заработную плату 72 работникам

Фото: Максим Платонов

СУ Следкома России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «КМС», обвиняемого в невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом написали в пресс-службе.

По версии следствия, с января 2019 года по сентябрь 2024 года руководитель ООО «КМС» систематически не выплачивал заработную плату 72 работникам предприятия, в результате чего образовалась задолженность в размере более 16,2 млн рублей.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на имущество фирмы и обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 20 млн рублей.

Рената Валеева