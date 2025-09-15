Российские дети включены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*

Шестилетний Роман, восьмилетний Глеб и 12-летний Никита вместе с родителями посещали Донбасс

Трое российских детей в возрасте шести, восьми и 12 лет включены в базу данных скандально известного украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы ресурса.

Согласно информации, размещенной на сайте, шестилетний Роман, восьмилетний Глеб и 12-летний Никита вместе с родителями посещали Донбасс, что, по мнению создателей «Миротворца»*, является нарушением территориальной целостности Украины.

Это не первый случай, когда в базу «Миротворца»* вносят данные российских детей и подростков, размещая их персональную информацию в открытом доступе.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году с целью сбора информации о лицах, якобы представляющих угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины. В его базу данных регулярно включают российских журналистов, артистов, политиков и других известных личностей, посещавших Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также сведения о российских военнослужащих.

Рената Валеева