Правительство предложило отменить НДС с процентов по вкладам в золоте
Новая мера призвана стимулировать банки расширять линейку подобных продуктов и сделать их более доступными для граждан
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДС на проценты по банковским вкладам в драгоценных металлах. Это решение направлено на повышение привлекательности инвестиций в золото, серебро и другие металлы.
Согласно документу, освобождаются от налога:
- выплаты процентов по вкладам в металлических слитках;
- операции по выдаче займов в драгметаллах.
Как пояснил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Эти изменения позволят устранить дисбаланс в отношении вкладов в золоте по сравнению с классическими депозитами». Это повысит доходность и конкурентоспособность таких продуктов.
В настоящее время вклады в драгметаллах мало распространены из-за высокой налоговой нагрузки и административных сложностей. Новая мера призвана стимулировать банки расширять линейку подобных продуктов и сделать их более доступными для граждан.
