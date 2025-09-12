Правительство предложило отменить НДС с процентов по вкладам в золоте

Новая мера призвана стимулировать банки расширять линейку подобных продуктов и сделать их более доступными для граждан

Фото: Реальное время

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДС на проценты по банковским вкладам в драгоценных металлах. Это решение направлено на повышение привлекательности инвестиций в золото, серебро и другие металлы.

Согласно документу, освобождаются от налога:

выплаты процентов по вкладам в металлических слитках;

операции по выдаче займов в драгметаллах.

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Эти изменения позволят устранить дисбаланс в отношении вкладов в золоте по сравнению с классическими депозитами». Это повысит доходность и конкурентоспособность таких продуктов.

В настоящее время вклады в драгметаллах мало распространены из-за высокой налоговой нагрузки и административных сложностей. Новая мера призвана стимулировать банки расширять линейку подобных продуктов и сделать их более доступными для граждан.

Анастасия Фартыгина