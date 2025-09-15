Явка на выборах в ПФО составила 48%

Всего в ПФО состоялось около 2 тыс. избирательных кампаний различного уровня

Фото: Динар Фатыхов

Итоговая явка на выборах, прошедших в ПФО, составила 48%. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. В округе было открыто 11 тыс. избирательных участков, пишет ТАСС.

— Голосование проходило на 11 тыс. избирательных участках, в выборах приняли участие более 6 млн человек. Средняя явка по округу составила 48%, — отметили в полпредстве.

Всего в ПФО состоялось около 2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. Жители округа выбирали глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Оренбургской области, а также формировали представительные органы власти в крупных городах, таких как Казань, Ижевск, Чебоксары, Нижний Новгород, Оренбург, Самара и Ульяновск. Также в ряде регионов прошли муниципальные выборы.

В четырех регионах округа (Чувашская Республика, Пермский край, Удмуртская Республика и Самарская область) для удобства избирателей было организовано ДЭГ. Этой возможностью воспользовались 396 тысяч человек.

Рената Валеева