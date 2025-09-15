Бастрыкин заинтересовался делом о цыганах-строителях, обманывающих людей

Следователи в Свердловской области уже начали расследование

Фото: Динар Фатыхов

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных доклад по делу о строителях, которых подозревают в обмане. В интернете люди сообщают, что эти строители, похожие на цыган, берут деньги за постройку домов, а потом исчезают. Об этом сообщили в пресс-службе.

По этому поводу следователи в Свердловской области уже начали расследование. Они считают, что это может быть мошенничество. Также проверки начались в Тюменской и Курганской областях.



Напомним, на прямой линии в декабре 2024 года журналист из Татарстана задала вопрос о поддержке обманутых участников индивидуального жилищного строительства (ИЖС). После этого глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку деятельности застройщика ООО «Таунхаусы и дома», в результате чего было возбуждено уголовное дело.

В июне Банк России одобрил создание публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере ИЖС.

Рената Валеева