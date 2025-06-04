ЦБ поддержал создание реестра проверенных подрядчиков для строительства частных домов

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России одобрил создание публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Это решение стало ответом на обращение депутата Госдумы Александра Якубовского, который предложил меры для защиты граждан от мошенничества, особенно при использовании ипотечных кредитов.

Якубовский в своих предложениях упомянул о необходимости формирования реестра подрядчиков с историей их работы и проверки внутренних процедур аккредитации. В ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина говорится, что банк поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций и ведения такого реестра.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Центробанк готов участвовать в этом процессе совместно с правительством и Минстроем России, подчеркивая, что это улучшение будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС. Также имеется необходимость усовершенствовать правила в индивидуальном жилищном строительстве, возможно, с применением механизмов, уже использующихся для защиты участников долевого строительства.

Напомним, что план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 47% — введено 1,5 млн кв. м. Что касается индивидуального жилищного строительства (ИЖС), площадь сданных домов составляет 1,3 млн кв. м. Годовой план выполнен на 93%.

Анастасия Фартыгина