Депутаты предложили ввести автоматический перерасчет за интернет при массовых сбоях

В последнее время участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета в ряде регионов

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты предложили ввести автоматический перерасчет платы за интернет в случае массовых сбоев в работе сети оператора. Об этом сообщает РИА «Новости».



По мнению депутатов, в последнее время участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета в ряде регионов. При этом для получения перерасчета за оплаченный интернет абонентам необходимо самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.

— Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве, — отмечают авторы обращения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутаты уверены, что введение механизма автоматического перерасчета восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, закрепив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам.



Рената Валеева