В Госдуму внесли проект о поддержке детей военных — выпускников
В настоящее время право на льготы распространяется на несовершеннолетних детей, а также на детей до 23 лет, обучающихся очно в вузах и ссузах
В Госдуму внесен законопроект, направленный на сохранение мер поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в высшие и средние специальные учебные заведения. Об этом сообщили представители партии «Единая Россия» в своем Telegram-канале.
Законопроект, инициированный сенаторами и депутатами от партии, призван устранить существующий пробел в законодательстве. В настоящее время право на льготы распространяется на несовершеннолетних детей, а также на детей до 23 лет, обучающихся очно в вузах и ссузах. Однако выпускники школ, ожидающие поступления в учебные заведения, в летний период лишаются права на льготы, что создает финансовые трудности для семей.
Законопроект предусматривает сохранение льгот для указанной категории детей в период с момента окончания школы и до начала обучения в вузе или колледже.
Супруги молодых участников специальной военной операции смогут получить соцвыплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке.
