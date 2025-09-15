В Башкирии предотвратили рейдерский захват «Башкиравтодора»

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров

Фото: Татьяна Демина

Власти Башкирии совместно с правоохранительными органами предотвратили попытку рейдерского захвата государственной компании «Башкиравтодор». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

В прошлом году «Башкиравтодор» находился в сложном финансовом положении, однако благодаря принятым мерам к середине лета 2024 года предприятие начало выходить на операционную прибыль и сформировало кредитный портфель в несколько десятков миллиардов рублей.

— Но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Мы во всем разобрались, и самое главное, мы отбили попытку рейдерского захвата. Спасибо прокуратуре, она заняла принципиальную позицию, и управлению ФСБ РФ по Республике Башкортостан, — заявил Хабиров.

Глава региона отметил, что, несмотря на усилия властей, решением Арбитражного суда Башкирии в отношении «Башкиравтодора» было введено конкурсное производство, что, по его мнению, привело бы к немедленной остановке работы предприятия, распродаже активов и увольнению 5 тысяч сотрудников. Об этом пишет РИА «Новости».

В результате произошедшего производственная деятельность компании была остановлена на два месяца, что привело к упущенному сезону дорожных работ и задолженности по заработной плате.

— Там есть сейчас долги по зарплате, мы все поэтапно вернем, разумеется. Но самый полезный, эффективный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Сейчас важно, чтобы предприятие спокойно выдохнуло — и работать. Никаким чертям мы его не отдадим, — подчеркнул Хабиров.

Он поблагодарил Минтранс и аппарат правительства за грамотную работу по предотвращению захвата.

Рената Валеева