PepsiCo планирует зарегистрировать товарный знак Mirinda в России

Фото: Реальное время

Американская компания PepsiCo подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Mirinda в России. Заявка была подана 11 сентября, пишет РИА «Новости».

Согласно документам, компания намерена производить и продавать под брендом Mirinda газированную воду, лимонады, сиропы, смузи и другие напитки.

PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, является владельцем таких известных брендов, как Pepsi, Mirinda и 7up. Компания имеет богатую историю в России, начавшуюся в 1959 году.

Напомним, что в 2022 году PepsiCo заявила о приостановке рекламной деятельности и продажи газированных напитков под своими основными брендами на территории России.

Несмотря на это, PepsiCo продолжает оставаться крупным игроком на российском рынке продуктов питания и напитков, производя соки, молочную продукцию и детское питание. Штат компании в России насчитывает около 20 тыс. сотрудников. PepsiCo также является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.

В 2024 году Минобороны Эстонии запретило продажу товаров Pepsi, Nestle и Mars на территориях, относящихся к ведомству. Причина — деятельность компаний на территории России.



Рената Валеева