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Pepsi, Mars и Nestle попали под запрет в Эстонии из-за работы в России

13:00, 08.03.2024

Министерство обороны Эстонии запретило продажу товаров Pepsi, Nestle и Mars на территориях, относящихся к ведомству.

Причина — деятельность компаний на территории России. Из-за этого торговые точки в учреждениях Министерства обороны больше не будут реализовывать продукцию упомянутых компаний.

По словам, министра Ханно Певкура, эти компании «поддерживают российскую экономику и военную машину».

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Нафиса Миннехузина
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