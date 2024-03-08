Pepsi, Mars и Nestle попали под запрет в Эстонии из-за работы в России

Министерство обороны Эстонии запретило продажу товаров Pepsi, Nestle и Mars на территориях, относящихся к ведомству.

Причина — деятельность компаний на территории России. Из-за этого торговые точки в учреждениях Министерства обороны больше не будут реализовывать продукцию упомянутых компаний.

По словам, министра Ханно Певкура, эти компании «поддерживают российскую экономику и военную машину».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина