Правительство утвердило план модернизации дорог
Его реализация направлена на достижение целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Правительство России утвердило комплекс мероприятий по повышению модернизации дорог страны. План реализации направлен на достижение целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Министр отметил, что развитие дорог и логистики — это основа экономического роста и комфортной жизни людей.
— Это очень важно для укрепления территориальной связанности нашей большой страны — с такими разнообразными климатическими и погодными условиями, — отметил он.
Главная задача проекта — сделать передвижение по дорогам безопасным и удобным для всех жителей страны. Для этого планируется строительство современных магистралей, отвечающих всем необходимым требованиям.
Контроль за реализацией мероприятий возложен на вице-премьера России Марата Хуснуллина.
