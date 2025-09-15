Правительство утвердило план модернизации дорог

Его реализация направлена на достижение целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Правительство России утвердило комплекс мероприятий по повышению модернизации дорог страны. План реализации направлен на достижение целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Министр отметил, что развитие дорог и логистики — это основа экономического роста и комфортной жизни людей.

— Это очень важно для укрепления территориальной связанности нашей большой страны — с такими разнообразными климатическими и погодными условиями, — отметил он.

Главная задача проекта — сделать передвижение по дорогам безопасным и удобным для всех жителей страны. Для этого планируется строительство современных магистралей, отвечающих всем необходимым требованиям.

Контроль за реализацией мероприятий возложен на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Наталья Жирнова