МЧС обнаружило тело погибшего при крушении катера в Татарстане

Всего привлекали 22 сотрудника и 11 единиц техники

В реке Волге рядом с поселком Октябрьский Зеленодольского района водолазы поисково-спасательной службы Татарстана обнаружили катер Velvette 20 на глубине 17 метров в 500 метрах от берега. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по РТ.

Было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения, которое передано сотрудникам полиции. Продолжаются поиски второго пропавшего человека. Предположительно, это пассажиры перевернувшегося катера.



Согласно данным, всего к поисковым мероприятиям привлечено 22 специалиста и 11 единиц техники, включая 9 плавсредств. От МЧС России в операции участвуют 7 специалистов и 3 единицы техники, в том числе 2 плавсредства.

Ранее в «Татнефть Арене» выделили место пропавшего болельщика «Ак Барса» Антона Агафонова. Он был пассажиром перевернувшегося прогулочного катера.

Наталья Жирнова