В «Татнефть Арене» выделили место пропавшего болельщика «Ак Барса» Антона Агафонова

Сиденье обвязано клубным шарфом и подсвечено

В «Татнефть Арене» выделили место пропавшего без вести болельщика «Ак Барса» Антона Агафонова. Об этом объявили на матче клуба.

Отмечается, что его сиденье обвязали клубным шарфом. Сегодня оно подсвечивается.

Один из самых преданных фанатов «Ак Барса», Агафонов не пропускал ни одной домашней игры с сезона 1989/90. Мужчина утонул, спасая беременную женщину.

Инцидент произошел 12 сентября на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Катер перевернулся и затонул, в результате чего двое погибли, еще два человека пропали без вести.

Елизавета Пуншева