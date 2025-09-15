Новости общества

Объявлены победители премии «Эмми 2025»

12:38, 15.09.2025

Абсолютным победителем премии стала «Киностудия»

Фото: скриншот из видео «Analizamos los #Emmy2018 con @StiviDeTivi» с канала «Lo Cotidiano en Éxitos»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии «Эмми».

Абсолютным победителем премии стала «Киностудия», завоевавшая 13 статуэток, включая технические номинации. Высокие результаты также показали сериалы «Переходный возраст» и «Пингвин», получившие по 9 наград каждый. Проект «Разделение» пополнил свою коллекцию 8 премиями.

Полный список победителей:

  • ДРАМА
    • Лучший драматический сериал: «Больница Питт»
    • Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лауэр — «Разделение»
    • Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли — «Больница Питт»
    • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса — «Больница Питт»
    • Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тиллман — «Разделение»
    • Лучшая режиссура драматического сериала: Адам Рэндолл — «Медленные лошади»
    • Лучший сценарий в драматическом сериале: Дэн Гилрой — «Андор»

  • КОМЕДИЯ
    • Лучший комедийный сериал: «Киностудия»
    • Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт — «Хитрости»
    • Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген — «Киностудия»
    • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер — «Хитрости»
    • Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Джефф Хиллер — «Кто-то где-то»
    • Лучшая режиссура комедийного сериала: Сет Роген, Эван Голдберг — «Киностудия»
    • Лучший сценарий в комедийном сериале: «Киностудия»

  • МИНИ-СЕРИАЛ
    • Лучший мини-сериал: «Переходный возраст»
    • Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме: Кристин Милиоти — «Пингвин»
    • Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме: Стивен Грэм — «Переходный возраст»
    • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Эрин Доэрти — «Переходный возраст»
    • Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Оуэн Купер — «Переходный возраст»
    • Лучшая режиссура мини-сериала/ антологии/телефильма: «Переходный возраст»
    • Лучший сценарий мини-сериала/антологии/телефильма: «Переходный возраст»

Ранее «Реальное время» сообщало, что нацбиблиотека Татарстана станет площадкой фестиваля «Аксенов-фест».

Наталья Жирнова

