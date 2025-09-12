Нацбиблиотека Татарстана станет площадкой фестиваля «Аксенов-фест»

Главной темой фестиваля станет документалистика, раскрытая через разные призмы: «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь».

Фото: Динар Фатыхов

Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» пройдет в Казани с 17 по 20 сентября 2025 года. Национальная библиотека Татарстана станет одной из ключевых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

Среди заявленных участников — такие известные имена, как Евгений Попов, Эдуард Веркин, Дмитрий Воденников, Илья Бояшов, Максим Замшев, Евгения Декина, а также французский писатель Ив Готье.

Мероприятия «Аксенов-феста»-2025 пройдут сразу на девяти городских площадках. Помимо Национальной библиотеки, это Дом Аксенова, библиотеки №13, 26 и 27, Казанская ратуша, сады «Рыбака» и Аксенова, а также парк «Елмай».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кульминацией станет традиционная церемония вручения премии «Звездный билет», которая по традиции состоится в Казанской ратуше. Музыкальным подарком для гостей станет выступление Евгения Маргулиса. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте министерства.

Анастасия Фартыгина