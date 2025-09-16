«Пятёрочка» запускает осеннюю акцию «Пятое время года» с призовым фондом 2,5 млн рублей

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 650 рублей

Фото: предоставлено ООО «Агроторг»

Торговая сеть «Пятёрочка» делает покупки еще приятнее и объявляет о старте осенней акции «Пятое время года» с призовым фондом 2 500 000 рублей.

Акция пройдет с 16 сентября по 20 октября 2025 года в магазинах сети, расположенных в Курганской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Оренбургской областях, Пермском крае, а также в республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Удмуртия и Чувашия.

Чтобы принять участие, покупателям необходимо совершить покупку на сумму от 650 рублей в любом магазине «Пятёрочка» и зарегистрировать кассовый чек на официальном сайте акции.

По итогам розыгрыша пять победителей станут обладателями сертификатов номиналом 500 000 рублей. Помимо главных призов, каждую неделю среди участников будут разыгрываться товары для дома и активного отдыха, а также техника, включая ноутбук, смартфон, консоль Nintendo Switch Lite, увлажнитель воздуха, гриль, велосипед, электросамокат, сноуборд и другие ценные подарки.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на официальном сайте.

Реклама. ООО «Агроторг»