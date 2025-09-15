На железной дороге в Татарстане насмерть сбили женщину

Инцидент произошел днем 14 сентября 2025 года на 852 км перегона Арск — Куркачи

Транспортная прокуратура начала проверку по факту трагического инцидента на железнодорожных путях в Татарстане. Назначена доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел днем 14 сентября 2025 года на 852 км перегона Арск — Куркачи. Местная жительница получила смертельные травмы в результате наезда пригородного поезда. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Расследование продолжается.

Наталья Жирнова