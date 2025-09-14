В Орловской области завершились восстановительные работы ж/д путей

Дорога пострадала при взрыве

В Орловской области завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск — Глазуновка. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по обоим путям в штатном режиме.

За поездами, которые задерживаются в пути следования, установлен диспетчерский контроль.

— Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам, — отмечается в публикации.

Накануне на территории Орловской области при проверке ж/д путей сдетонировали взрывные устройства. В результате происшествия два человека погибли, один ранен.

Елизавета Пуншева