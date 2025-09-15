Появилось видео, как спасенных амурских тигрят доставили в Казань

Они будут жить в Казанском зооботаническом саду

Два спасенных амурских тигренка прибыли в Казанский зооботанический сад. Перевозка редких хищников была организована по просьбе Центра «Амурский тигр». Видео о перевозке опубликовала пресс-служба «Аэрофлота».

Транспортировка животных проходила в два этапа. Сначала полуторагодовалые тигрята отправились из Хабаровска в Москву. Далее юных хищников перевезли специальным автотранспортом до конечного пункта назначения.

Сообщается, что самца отловили еще в декабре 2024 года в Нанайском районе Хабаровского края вместе с матерью и сестрой. Причиной стало тяжелое ранение глаза у тигрицы, которая не могла охотиться и кормить потомство. Тигрица же попала к специалистам в марте 2025 года в Хабаровском районе. Животное осталось без родителей и находилось в критическом состоянии из-за истощения. На момент спасения возраст обоих тигрят не превышал 10 месяцев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с 1 сентября россиянам запретят держать экзотических животных дома.

Наталья Жирнова