С 1 сентября россиянам запретят держать экзотических животных дома

В перечень также вошли львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, снежные барсы, рыси и гиеновые собаки

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание в домашних условиях лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек, таких как сервал.

Этот запрет касается всех хищников, которые попали в новый список запрещенных животных, опубликованный правительством.

В перечень также вошли львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, снежные барсы, рыси и гиеновые собаки. Кроме того, под запрет подпадают тюлени, моржи и все виды медведей, а также волки, включая обыкновенного волка и его подвид динго.

Запрет будет действовать в течение шести лет, до 1 сентября 2031 года.

Напомним, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает физическим и юрлицам мешать работе организаций, занимающихся отловом бездомных животных.



Анастасия Фартыгина