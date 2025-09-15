Рустам Минниханов лидирует на выборах раиса с 88,19% голосов
На данный момент обработано 97,75% протоколов
По последним данным ЦИК на онлайн-табло после обработки 97,75% протоколов, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый от партии «Единая Россия», набирает 88,19% голосов избирателей.
Зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов (КПРФ) получил 4,93% голосов. Председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов набрал 1,88%. Кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов, занимающий должность первого замдиректора компании «Байлык №3», получил 4,15% голосов избирателей.
Напомним, вчера завершился единый день голосования, по результатам которого в республике выберут раиса.
