Рустам Минниханов лидирует на выборах раиса с 88,19% голосов

08:06, 15.09.2025

На данный момент обработано 97,75% протоколов

Фото: Динар Фатыхов

По последним данным ЦИК на онлайн-табло после обработки 97,75% протоколов, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый от партии «Единая Россия», набирает 88,19% голосов избирателей.

Зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов (КПРФ) получил 4,93% голосов. Председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов набрал 1,88%. Кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов, занимающий должность первого замдиректора компании «Байлык №3», получил 4,15% голосов избирателей.

Напомним, вчера завершился единый день голосования, по результатам которого в республике выберут раиса.

Наталья Жирнова

