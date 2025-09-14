«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в Казани, пропустив пять шайб за период

Команда Гатиятулина не набрала ни одного очка в двух домашних матчах в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани «Металлургу» со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина пропустила пять шайб в первом периоде встречи.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. У «Металлурга» голы забили Дерек Барак (дважды), Дмитрий Силантьев (дважды), Роман Канцеров и Никита Михайлис. Вратарь казанцев Михаил Бердин был заменен после пяти пропущенных шайб в первом периоде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл третий из четырех стартовых матчей в сезоне КХЛ. Команда Гатиятулина не набрала ни одного очка в двух первых играх чемпионата в Казани. Единственную победу казанцы одержали в Омске над «Авангардом» (2:1) и заработали один балл за поражение по буллитам от «Металлурга» (3:4 Б) в Магнитогорске.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 сентября дома с «Нефтехимиком» в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Металлург» — 3:6 (0:5, 2:0, 1:1)

Голы:

0:1 Барак (Силантьев, Пресс, 00:49)

0:2 Силантьев (Пресс, Ткачёв, 02:21)

0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин, 06:39)

0:4 Барак (Канцеров, Яковлев, 15:49, 5х4)

0:5 Силантьев (Барак, Ткачёв, 17:50, 5х3)

1:5 Яшкин (Денисенко, Семёнов, 27:59)

2:5 Карпухин (Пустозёров, Сафонов, 38:43)

3:5 Семёнов (Карпухин, Сафонов, 55:47, 6х4)

3:6 Михайлис (Исхаков, 57:56, ПВ)

Зульфат Шафигуллин