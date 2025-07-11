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Вольер для амурских тигров в казанском зоопарке построят за 168 млн рублей

09:48, 11.07.2025

Его должны возвести до середины января 2026 года

Вольер для амурских тигров в казанском зоопарке построят за 168 млн рублей
Фото: взято с сайта wikimedia.org/S. Taheri

Главстрой Татарстана опубликовал закупку на строительство вольеров для амурских тигров на территории казанского зоопарка. Начальная цена контракта оценивается в 168 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В здании планируется расположить две фигуры тигра на подиуме за 253 000 рублей и еще десять поменьше — почти по 300 000 каждая. Также внутри появится экспозиция дерева в натуральную величину за 905 000, разбросают 20 камней общей стоимостью под три млн, по соседству появятся две большие горы, а на стене нарисуют узоры, напоминающие привычную среду обитания тигра. Но главное — две деревянные оглобли, которые кошки будут использовать в качестве когтеточек. Каждая по 42 000 рублей.

скриншот трансляции сессии Казгордумы

Предварительно, вольер планируется построить за хозяйственным (главным) корпусом новой части зоопарка. В подготовительный этап войдет спил деревьев и разработка земельного участка, на который «посадят» объект капитального строительства — сам вольер.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Алексей Семин распродает недвижимость в центре Казани ради инвестиций в культуру.

Дмитрий Зайцев

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