Вольер для амурских тигров в казанском зоопарке построят за 168 млн рублей

Его должны возвести до середины января 2026 года

Главстрой Татарстана опубликовал закупку на строительство вольеров для амурских тигров на территории казанского зоопарка. Начальная цена контракта оценивается в 168 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В здании планируется расположить две фигуры тигра на подиуме за 253 000 рублей и еще десять поменьше — почти по 300 000 каждая. Также внутри появится экспозиция дерева в натуральную величину за 905 000, разбросают 20 камней общей стоимостью под три млн, по соседству появятся две большие горы, а на стене нарисуют узоры, напоминающие привычную среду обитания тигра. Но главное — две деревянные оглобли, которые кошки будут использовать в качестве когтеточек. Каждая по 42 000 рублей.

скриншот трансляции сессии Казгордумы

Предварительно, вольер планируется построить за хозяйственным (главным) корпусом новой части зоопарка. В подготовительный этап войдет спил деревьев и разработка земельного участка, на который «посадят» объект капитального строительства — сам вольер.



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Дмитрий Зайцев