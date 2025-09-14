Гузель Удачина: в Татарстане действует 16 мер поддержки участников СВО

80% сегодня всех вернувшихся бойцов находят свои рабочие места

Фото: Мария Зверева

В Татарстане реализуется около 16 мер поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в республике Гузель Удачина.

— Задача очень непростая, конечно, но мы здесь работаем не одни. Команда филиала достаточно большая, мы работаем на всей территории Республики Татарстан, в каждом муниципальном образовании есть подразделение нашего фонда, — отметила Удачина.

По словам Удачиной, трудоустройство является одним из приоритетных направлений работы: «И 80% сегодня всех вернувшихся наших бойцов находят свои рабочие места и трудоустраиваются».

Особое внимание уделяется вопросам поддержки здоровья и медицинской реабилитации военнослужащих, возвращающихся с ранениями.

— Сегодня учреждение здравоохранения… во всех — зеленый коридор, так сказать, участникам, ветеранам СВО. Это зеленый коридор для получения всех возможных медицинских мер поддержки, расширенные диспансеризации, лечение и так далее, — рассказала Удачина. Кроме того, фонд активно вовлекает ветеранов в занятия спортом.



Рената Валеева