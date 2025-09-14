На выборах в Татарстане проголосовало 51,7% от общего числа избирателей

Такие данные следуют из системы ГАС «Выборы»

Фото: Динар Фатыхов

По данным системы ГАС «Выборы», на 15:00 в Татарстане проголосовало 51,7% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Явка в республике к 12 часам составляла 34,5% от общего числа избирателей.



По прогнозу директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Марии Ефловой, явка на выборы в Татарстане может превысить 80%. «Я уже почти 30 лет анализирую избирательные кампании. Республика всегда отличается очень высокой явкой», — сообщила она.

Напомним, что в республике открылись 2 752 избирательных участка, где пройдут выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.

Свои голоса уже отдали действующий глава республики Рустам Минниханов и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также другие высокопоставленные лица региона.

На выборах в Татарстане не зафиксировано никаких нарушений. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.

Елизавета Пуншева