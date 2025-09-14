Мария Ефлова: «Ожидается, что явка на выборы в Татарстане превысит 80%»

Республика всегда отличается очень высокой явкой, подчеркнула директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ

Ожидается, что явка на выборы в Татарстане 14 сентября превысит 80%. Такой прогноз озвучила в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

— Я уже почти 30 лет анализирую избирательные кампании. Республика всегда отличается очень высокой явкой. Думаю, [по итогам дня она составит] больше 80%, — сказала она.

Как считает Мария Ефлова, в первую очередь сегодня голосовали жители сельских поселений. «Они рано встают. Молодежь будет подтягиваться попозже», — добавила спикер.

По ее словам, сегодняшние выборы — это историческое событие для региона.

— Конечно, это историческое событие, потому что мы выбираем раиса. «Раис» в тюркоязычной культуре означает «мудрый». Мы выбираем мудрого раиса, — подчеркнула она.

Напомним, к 12 часам дня 14 сентября явка на выборах в Татарстане достигла 34,5% от общего числа избирателей. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы».



Галия Гарифуллина