Глава ЦИК Татарстана прокомментировал явку на выборы в республике

«Это хорошее активное голосование. Мы еще раз убеждаемся, что у нас в Татарстане традиции — это самое главное», — сказал он

Фото: Динар Фатыхов

14 сентября явка татарстанцев на выборы к 12:00 составила 34,5%. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Андрей Кондратьев оценил этот результат положительно.

— Это хорошее активное голосование. Мы еще раз убеждаемся, что у нас в Татарстане традиции — это самое главное, — сказал он на телемарафоне «Мин яратам сине, Татарстан!».



По словам Кондратьева, успешно идет голосование и на экстерриториальном участке в Москве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Буквально недавно выходили на прямую связь. Наш участок посетили и члены ЦИК России, отметили хорошую организацию. И самое главное, [есть] живой интерес избирателей к процессу голосования, — подчеркнул он.

Сам глава ЦИК Татарстана уже отдал свой голос за одного из кандидатов на пост раиса республики.



— Расспросил наблюдателей, настроение у них хорошее. <...> Уверен , что такие улыбки со стороны наблюдателей, их заверения в доброжелательности еще раз подчеркивают, что доверие у избирателей есть, — заключил Кондратьев.



Напомним, по прогнозу директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Марии Ефловой, явка на выборы в Татарстане может превысить 80%. «Я уже почти 30 лет анализирую избирательные кампании. Республика всегда отличается очень высокой явкой», — заверила она.

Галия Гарифуллина