В Татарстане среди проголосовавших на выборах раиса разыграли автомобиль Sollers ST8

12:05, 14.09.2025

Он достался Маргарите Трегубенко из Альметьевска

Фото: скриншот трансляции марафона «Мин яратам сине, Татарстан!»

В Татарстане среди проголосовавших на выборах раиса разыграли автомобиль Sollers ST8. Он достался Маргарите Трегубенко из Альметьевска.

Она сфотографировалась на фоне избирательного участка вместе с членами своей семьи. Снимок Маргарита Трегубенко разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с необходимыми хештэгами.

Напомним, в день выборов раиса Татарстана в республике проходит розыгрыш двух автомобилей Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция идет на телеканале ТНВ и в сообществе «ВКонтакте» «Татарстан Алга».

Галия Гарифуллина

