В Татарстане среди проголосовавших на выборах раиса разыграли автомобиль Sollers ST8
Он достался Маргарите Трегубенко из Альметьевска
В Татарстане среди проголосовавших на выборах раиса разыграли автомобиль Sollers ST8. Он достался Маргарите Трегубенко из Альметьевска.
Она сфотографировалась на фоне избирательного участка вместе с членами своей семьи. Снимок Маргарита Трегубенко разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с необходимыми хештэгами.
Напомним, в день выборов раиса Татарстана в республике проходит розыгрыш двух автомобилей Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция идет на телеканале ТНВ и в сообществе «ВКонтакте» «Татарстан Алга».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».