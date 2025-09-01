В день выборов раиса Татарстана разыграют два автомобиля и 11 iPhone

Акция пройдет в рамках фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга

Фото: предоставлено ЦИК РТ

14 сентября, в день выборов раиса Татарстана, в республике разыграют два автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция пройдет на телеканале ТНВ и в сообществе ВКонтакте «Татарстан Алга».

Акция пройдет в рамках фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Чтобы принять в ней участие, необходимо:

14 сентября с 07:00 до 20:00 сделать семейное фото на фоне избирательного участка со специальным браслетом «Всей семьей на выборы»;

опубликовать снимок на своей странице в социальной сети ВКонтакте с двумя обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Розыгрыш будет проходить с 09:00 до 21:30. Побороться за приз смогут граждане, имеющие постоянную или временную прописку в Татарстане.



Напомним, недавно в Татарстане запустили печать бюллетеней к предстоящим выборам. Их общее число превысит 3 млн экземпляров.