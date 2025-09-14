Фазлеева: «Выборы — это не только наше волеизъявление, это вклад в будущее развитие Татарстана»

«Мы всех приглашаем на избирательные участки поблагодарить друг друга за динамично развивающуюся республику», — сказала она

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева в ходе пресс-конференции пригласила жителей республики принять участие в выборах раиса и внести свой вклад в дальнейшее развитие региона.

— Мы всех приглашаем на избирательные участки, приглашаем внести свой вклад в дальнейшее развитие Татарстана, поблагодарить друг друга за работу, за динамично развивающуюся республику. Выбор — это не только наше волеизъявление. Это вклад в будущее развитие Татарстана, где любовь и созидание играют значимую роль, — сказала она.

Лейла Фазлеева призвала жителей республики приходить на избирательные участки всей семьей. По ее словам, это возможность показать детям, что «наш труд — основа развития Татарстана, который мы создаем для них».

Напомним, выборы в Татарстане начались в штатном режиме без каких-либо инцидентов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. «Все штатно, все службы работают», — сообщил он.

Галия Гарифуллина