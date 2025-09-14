Кондратьев: выборы в Татарстане начались без нарушений

— На момент открытия избирательных участков никаких инцидентов не произошло. Все штатно, все службы работают, — сообщил председатель ЦИК РТ

Фото: Артем Дергунов

Выборы в Татарстане начались в штатном режиме без каких-либо инцидентов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на пресс-конференции в информационном штабе.

— На момент открытия избирательных участков никаких инцидентов не произошло. Все штатно, все службы работают, — сообщил Кондратьев.

В республике открылись 2 752 избирательных участка, где пройдут выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.

Особенностью этих выборов стало рекордное количество кандидатов — более 11,4 тыс. человек.

Участки будут работать до 20:00. До 14:00 у избирателей есть возможность оставить заявку на надомное голосование.

Анастасия Фартыгина