Андрей Кондратьев: следить за выборами в Татарстане будут от 10 до 14 тыс. наблюдателей

Освещать ход голосования будут порядка 94 СМИ и 470 журналистов

Фото: Артем Дергунов

14 сентября следить за выборами раиса в Татарстане будут от 10 до 14 тыс. наблюдателей. Об этом на телемарафоне ТНВ «Мин яратам сине, Татарстан!» сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. Позже на пресс-конференции он назвал точное количество наблюдателей — их насчитывается 13 865.



— Главный стандарт избирательной системы — это открытость и легитимность. Через открытость достигается доверие. От 10 до 14 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественных палат РТ и РФ будут присутствовать на всех наших избирательных участках, — сказал он.

По словам главы ЦИК Татарстана, освещать ход голосования будут порядка 94 СМИ и 470 журналистов. «Это рекорд», — заявил спикер. Прогнозировать явку Андрей Кондратьев не стал, но подчеркнул, что татарстанцы традиционно активно участвуют в выборах.

Сегодня, в единый день голосования, на телеканале ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!». Он начался в 8:00 и продлится до 22:00. В прямом эфире разыграют 11 смартфонов iPhone 16 и два автомобиля Sollers ST8. Трансляцию телемарафона можно посмотреть на сайте «Реального времени».

Галия Гарифуллина