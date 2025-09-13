Бастрыкин взял под контроль дело о крушении катера в Татарстане

В сообщении сказано, что на борту судна находилось шесть пассажиров, а не семь, как заявлялось ранее

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование по делу о крушении катера в Татарстане под личный контроль. Он поручил руководителю Центрального МСУТ СК России Александру Перепелицыну представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

В акватории реки Волги в Зеленодольском районе Татарстана 12 сентября произошло ЧП — опрокинулся прогулочный катер. По данным из сообщения СК Россси, на борту судна находились шесть пассажиров. Двое погибли, еще двое без вести пропавшие.

По факту инцидента Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

На данный момент продолжается поиск двух пассажиров затонувшего катера.

Наталья Жирнова